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هزة في صفوف “قسد” بعد اختطاف عناصر استخباراتها في دير الزور

وسط اتساع مساحة الهجمات باتجاه مواقع وتحركات عناصر “قوات سوريا الديمقراطية-قسد” المدعومة أمريكياً في ريف دير الزور من خلال الاستهدافات المباشرة للحواجز والآليات عبر الأسلحة الرشاشة، وزرع عبوات ناسفة ضمن مناطق تحركات عناصرها، أقدم مجهولون على اختطاف ثلاثة عناصر مما يسمى استخبارات “قسد”.

و أكدت مصادر ريف دير الزور بأن مجموعة مسلحة اختطفت ثلاثة عناصر من ما يسمى الاستخبارات التابعة لـ “قسد” في بلدة “درنج” في ريف دير الزور الشرقي، واقتادتهم إلى جهة مجهولة وسط حالة توتر واستنفار في صفوف “قسد” واستقدام تعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه البلدة، ونصب حواجز عدة في الشوارع الرئيسة والفرعية.

وكان عدد من القرى والبلدات في ريف دير الزور الشرقي والشمالي الشرقي قد شهد عدة هجمات باتجاه مواقع وتحركات عناصر “قسد” كان آخرها إصابة ثلاثة عناصر بهجوم مسلح استهدف دورية بالقرب من المعبر النهري في بلدة “أبو حمام” بريف دير الزور الشرقي ليلة أمس.

 


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