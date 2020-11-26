نادي الوحدة يوقع عقد رعاية مع شركة أجنحة الشام للطيران

وقعت إدارة نادي الوحدة عقداً مع شركة أجنحة الشام للطيران يقضي برعاية الشركة للفريق الأول بكرة القدم في استحقاقاته المحلية والآسيوية.



المدير التجاري لشركة أجنحة الشام نزار سليمان قال “بموجب عقد الرعاية فإن الشركة ستكون الراعي الرسمي لفريق الوحدة بكرة القدم لموسم كامل والناقل الوحيد له في مبارياته المحلية والآسيوية القادمة إضافة إلى تقديم ما يلزم من تجهيزات وألبسة للفريق”.



وأشار سليمان إلى أن نادي الوحدة من الأندية الرياضية العريقة في سورية ويحظى بجماهيرية واسعة وتأتي رعاية الشركة له ضمن خطتها لرعاية الرياضة السورية ولا سيما أندية كرة القدم حيث سبق للشركة أن وقعت اتفاقاً لرعاية نادي الجيش الرياضي يقضي برعايتها للفريق في مبارياته المحلية والآسيوية أيضاً.



من جهته اعتبر رئيس نادي الوحدة ماهر السيد أن رعاية شركة أجنحة الشام للفريق الكروي الأول خطوة مهمة في إطار تطوير الرياضة مشيراً إلى أن دعم كرة القدم في سورية من الفعاليات الاقتصادية والشركات يساعدها على التقدم نحو الأمام في مسيرتها الرياضية ومعرباً عن أمله أن تشمل رعاية هذه الشركات خلال الفترة القادمة ألعاباً أخرى لديها إنجازات ملفتة.



من جهته عبر لاعب نادي الوحدة مؤيد عجان عن سعادته باتفاق الرعاية للفريق الكروي “لأنه يسهم في دعم مسيرة الفريق في استحقاقاته القادمة” متمنياً في الوقت ذاته أن تكون هذه الرعاية خطوة تشجع بقية الشركات لرعاية بقية الأندية.



يشار إلى أن نادي الوحدة أحرز لقب كأس الجمهورية لكرة القدم الموسم الماضي وللمرة الثامنة في تاريخه بعد فوزه على المجد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة النهائية للبطولة بنسختها الثانية والخمسين.



المصدر: سانا