ميغان ماركل تفتح النار على العائلة الملكية البريطانية

استضافت الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان ماركل في أول ظهور تلفزيوني للثنائي منذ أن قررا ترك واجباتهما الملكية، والانتقال إلى الولايات المتحدة.



وخلال المقابلة التي عرضتها قناة "سي بي اس" الأمريكية، سردت ميغان المصاعب التي واجهتها خلال إقامتها في القصر الملكي البريطاني، وأطلقت تصريحات مثيرة للجدل، من قبيل أنها عانت من "عنصرية" عندما كانت حامل بطفلها الأول "آرشي" حيث كان هناك رفض "أن يكون أميراً" ومخاوف حول "لون بشرته عند ولادته".



وأشارت إلى أن العائلة الملكية حاولت إسكاتها عندما تعرضت لتشويه سمعة عبر ادعاءات كيدية من أشخاص داخل المؤسسة ومن الإعلام البريطاني، مما جعلها تعاني من اعتلال في صحتها العقلية خلال فترة وجودها في العائلة المالكة، حيث نمت لديها أفكار بالانتحار، وعدم الرغبة بالبقاء على قيد الحياة.



وتأتي المقابلة في ظل الحديث عن الخلاف المتصاعد بين الثنائي والعائلة الملكية البريطانية، بسبب تخليهما عن واجباتهما الملكية، والبدء بحياة جديدة بعيدة عن تقاليد ورسميات القصر الملكي.