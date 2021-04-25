موقع ناحل الإسرائيلي شرق عزة في مرمى القذائف

أفاد مصدر إعلامي في فلسطين المحتلة بإطلاق قذائف هاون تجاه موقع ناحل عوز العسكري الإسرائيلي شرق قطاع غزة.



إلى ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن منظومة القبة الحديدية اعترضت صاروخاً أطلق من القطاع مساء أمس السبت.



المتحدث باسم جيش الاحتلال ذكر أنه جرى اعتراض الصاروخ في منطقة غلاف غزة على مقربة من مدينة سديروت.



وكثفّت المقاومة في غزة فجر اليوم عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه مستوطنات غلاف القطاع.



وأطلقت 36 قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي المحتلة حيث اعترضت القبة الحديدية 6 منها بينما سقطت معظم القذائف في مناطق مفتوحة.



الوحدتان الصاروخيتان في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى وكتائب المقاومة الوطنية أعلنتا قصف المستوطنات بالقذائف الصاروخية، وقالتا إنه يأتي رداً على القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.



هذا وكانت غزة قد شهدت أمس السبت هبّة شعبية واسعة، حيث انطلقت مسيرات منددة باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المقدسيين والمسجد الأقصى. وشهد حي الشجاعية العديد من التحركات في هذا السياق.



كذلك، نظمّت في خان يونس مسيرة طالبت المقاومة بمواصلة الرد على جرائم الاحتلال في الأقصى والقدس. كما خرجت مسيرة مماثلة في مخيم الشاطئ في القطاع.



واعتلى الفلسطينيون في غزة أسطح المنازل غتد إطلاق صواريخ المقاومة، مرددين شعارات لنصرة القدس والضفة الغربية المحتلة.



كذلك تجددت المواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مناطق مختلفة بالقدس المحتلة والضفة الغربية.



وحدثت الاشتباكات في منطقة باب العامود، كما امتد تصدي الشبان الفلسطينيين لقوات الاحتلال إلى حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابة 20 فلسطينياً بجروح.



وتشهد مدينة القدس المحتلة ومدن أخرى في الضفة الغربية احتجاجات شعبية، منذ مساء يوم الخميس، إثر قمع قوات الاحتلال واعتدائها على الفلسطينيين في جميع أنحاء المدينة، ومنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية في شهر رمضان.

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