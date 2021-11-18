إصابة عدد من مسلحي ميليشيا (قسد) في هجوم للفصائل الشعبية
بِذار قمح أميركي إلى الحسكة.... هدايا واشنطن المسمومة
الرئيس الأسد يستقبل وفداً روسياً برئاسة المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين
تعيين محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا
عدوان إسرائيلي جنوب دمشق
بمساندة الجيش.. أهالي (تل أحمد) بريف القامشلي يعترضون رتلاً للاحتلال الأمريكي
تواصل عملية التسوية الشاملة الخاصة بأبناء محافظة دير الزور
اليوم انطلاق فعاليات الاجتماع السوري الروسي المشترك حول عودة اللاجئين
الأمم المتحدة تعلق على الضربات الجوية الأمريكية التي أودت بحياة مدنيين في سوريا
نائب أبو بكر البغدادي يدلي باعترافات خطيرة
محنة المفتي أحمد حسون
بالتعاون مع ميليشيا (قسد).. الاحتلال الأمريكي يوزع بذار قمح مشبوه
الإفراج عن دفعة جديدة من الموقوفين في إطار اتفاق التسوية بدرعا
أهم العوامل التي أسهمت في إستعادة " طالبان باكستان" قوتها
روبرت فورد: أمريكا فشلت ...والأسد فاز في الحرب

من أجل دراسات غذائية وزارة التربية تبدأ بمسح اليود في المدارس

عممت وزارة التربية على مديرياتها في المحافظات موعد البدء بتنفيذ مسح اليود لدى الأطفال بمدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى للمرحلة العمرية من ٦ - ١٢ عاماً وذلك خلال الفترة من ٢١ - ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١

وأكدت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية الدكتورة هتون الطواشي أن المسح سيشمل ٥٣٢٠ تلميذاً موزعين في ٢٦٦ مدرسة تم اختيارها عشوائياً من قبل المكتب المركزي للإحصاء، وموزعة بين الريف والمدينة في ١٤ محافظة.

و أضافت الطواشي أنه سيجري الدراسة فريق صحي مدرب من مديريات الصحة ودوائر الصحة المدرسية، لافتة إلى أن المشاركة في المسح طوعية وسيتم أخذ موافقة الأهل على المشاركة فيه

وأوضحت الطواشي أن المعلومات الناتجة عن المسح ستستخدم من أجل الدراسات التغذوية، ووضع الاستراتيجيات المناسبة للحد من نقص اليود عند الأطفال وأفراد المجتمع.