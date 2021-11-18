من أجل دراسات غذائية وزارة التربية تبدأ بمسح اليود في المدارس

عممت وزارة التربية على مديرياتها في المحافظات موعد البدء بتنفيذ مسح اليود لدى الأطفال بمدارس التعليم الأساسي الحلقة الأولى للمرحلة العمرية من ٦ - ١٢ عاماً وذلك خلال الفترة من ٢١ - ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١



وأكدت مديرة الصحة المدرسية في وزارة التربية الدكتورة هتون الطواشي أن المسح سيشمل ٥٣٢٠ تلميذاً موزعين في ٢٦٦ مدرسة تم اختيارها عشوائياً من قبل المكتب المركزي للإحصاء، وموزعة بين الريف والمدينة في ١٤ محافظة.



و أضافت الطواشي أنه سيجري الدراسة فريق صحي مدرب من مديريات الصحة ودوائر الصحة المدرسية، لافتة إلى أن المشاركة في المسح طوعية وسيتم أخذ موافقة الأهل على المشاركة فيه



وأوضحت الطواشي أن المعلومات الناتجة عن المسح ستستخدم من أجل الدراسات التغذوية، ووضع الاستراتيجيات المناسبة للحد من نقص اليود عند الأطفال وأفراد المجتمع.