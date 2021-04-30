مصرف التسليف الطلابي بجامعة تشرين يستقبل 6000 طلب قرض طلابي

كشفت أمل صنين رئيس فرع صندوق مصرف التسليف الطلابي في جامعة تشرين أن فرع المصرف استقبل 5100 طلب قرض شخصي و 943 طلب قرض شهري تم تقديمهم من طلاب في جامعة تشرين.



وبيّنت صنين أنه تم قبول كافة الطلبات المقدمة للحصول على القروض الطلابية بفئتيها القرض الشهري والذي تبلغ قيمته 40 ألف ليرة والشخصي الذي تبلغ قيمته 300 ألف ليرة، مشيرة إلى أن الكتلة المالية لعدد الطلبات المقدمة والتي تم الموافقة عليها تتجاوز مليار ليرة سورية.



ولفتت صنين إلى أن فرع المصرف يستقبل أول مرة منذ تأسيسه هذا العدد من المتقدمين للحصول على القروض الطلابية.



وكان فرع المصرف الطلابي في جامعة تشرين باللاذقية أعلن منتصف آذار الماضي عن إمكانية تقدم الطلاب الجامعيين للحصول على القرض الطلابي، بفئتيه الأول قرض شهري وقيمته 40 ألف شهرياً ويسدده الطالب بعد تخرجه بسنتين على دفعات شهرية بمعدل 40 ألف ليرة كل شهر، وذلك منذ بداية العام الدراسي وحتى التخرج، والقرض الثاني شخصي تبلغ قيمته 300 ألف ويسدده الطالب بعد شهر من استلام القرض بمعدل 10 آلاف ليرة شهرياً.



باسل يوسف