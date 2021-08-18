مجلس الوزراء يقر الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي

وضع مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية برئاسة حسين عرنوس استراتيجية عمل لتنفيذ توجيهات الرئيس بشار الأسد خلال ترؤسه اجتماع الوزارة الجديدة وخطة العمل الحكومي خلال المرحلة



وأقر المجلس الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2021-2022 التي تعتمد على تحديد المساحات القابلة للزراعة وتحقيق إنتاج زراعي يضمن الأمن الغذائي وإدخال مساحات جديدة بالإنتاج



كما عتمدت الخطة على إعادة النظر بأساليب الدعم بما يضمن وصوله للفلاحين واستكمال إصلاح شبكات الري الحكومي والتنسيق والتعاون بين وزارات الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية والنفط والثروة المعدنية والكهرباء لتحديد مستلزمات الإنتاج التي يجب توفيرها للفلاحين على مستوى كل منطقة وفق برامج زمنية محددة لتنفيذ الخطة.



ووافق المجلس على طلب وزارة الصناعة التعاقد لإعادة بناء وتشغيل واستثمار معمل لإنتاج الخميرة الطرية في منطقة شبعا العقارية، وعلى طلب وزارة الكهرباء التعاقد لإعادة تأهيل المجموعات الأربع في محطة توليد محردة.