مجلس الشيوخ يقر خطة بايدن للإنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي أمس خطة الرئيس جو بايدن للإغاثة من فيروس كورونا، والتي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار، وذلك بعد ساعات من النقاشات والمفاوضات الصعبة وعملية تصويت ماراثونية على سلسلة تعديلات أدخلت عليها.



وشهدت الجلسة خلافات حادة بين الديمقراطيين على مساعدات البطالة، كما شهدت إخفاق الجمهوريين في إقرار نحو 36 تعديلاً.



واشتمل المشروع النهائي على 400 مليار دولار على شكل حزمة تحفيزية لمعظم أفراد الشعب بهدف إنعاش الاقتصاد، بحيث تكون حصة الفرد منها 1400 دولار، وإعانات بطالة لنحو 9.5 ملايين خسروا وظائفهم في الأزمة يكون نصيب الفرد منها 300 دولار أسبوعياً، و350 مليار دولار مساعدات لحكومات الولايات والحكومات المحلية التي تضررت ميزانياتها من الجائحة.