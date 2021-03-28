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مادة غذائية تخفّض مستوى الكوليسترول في الدم

دعت الدكتورة أولغا كورابليوفا، أخصائية التغذية الروسية، إلى استخدام القرفة في الطعام لتسريع عملية التمثيل الغذائي وتطبيع مستوى الكوليسترول في الدم.

وتشير الخبيرة في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن محتوى السعرات الحرارية في القرفة منخفض ويعادل 35 سعرة حرارية في 10 غرامات من مسحوق القرفة. ويمكن بإضافة القرفة إلى الطعام تخفيض مؤشر نسبة السكر في الدم بنسبة 20% ، وعند استخدامها مع الزبدة أو الجبن، تعطي نكهة لذيذة لهذه المنتجات.

وتقول، "القرفة مثل الفلفل الحار، تسرع عملية التمثيل الغذائي، ومغلي القرفة مع ورق الغار، يساعد فعلا على تخفيض الوزن. كما أنها تحسّن مستوى الكوليسترول في الدم وقد تكون مفيدة في حالة ارتفاع مستوى ضغط الدم أيضا".

وتضيف الخبيرة، تساعد القرفة على حفظ المواد الغذائية لفترة طويلة في البيت. لذلك تضاف دائما إلى الحلويات والمخللات (الخيار والطماطم)، مع القرنفل وأوراق الغار.

 



المصدر: نوفوستي