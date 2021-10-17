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ليبيا.. انتشال 35 جثة مجهولة الهوية من مقابر جماعية بمكب نفايات في ترهونة

انتشل أعضاء الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا 35 جثة مجهولة الهوية من سبعة مواقع بمكب النفايات العام في ترهونة.

وأوضحت الهيئة في إحصائية نشرتها على صفحتها عبر "فيسبوك" أنه "تم تنفيذ 245 حقل اختبار بموقع مكب القمامة العام بترهونة، واكتشاف خمس مقابر جماعية ومقبرتين فرديتين".

وفي الرابع من أكتوبر الحالي، قال رئيس بعثة تقصي الحقائق في ليبيا محمد أوجار، إن "البعثة تجمع أدلة حول وقوع مجازر جماعية بحق المدنيين في ترهونة منذ العام 2016 وحتى 2020".


 وأضاف أنه "لا يمكن أن تقدم البعثة المتورطين في الجرائم حتى الآن"، مشيرا إلى أن هناك "أدلة على تجنيد أطفال سوريين في النزاع الليبي".


وكالات