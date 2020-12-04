لجنة مناقشة الدستور تواصل اجتماعات الجولة الرابعة في جنيف

واصلت لجنة مناقشة الدستور اجتماعات الجولة الرابعة لليوم الخامس والأخير على التوالي في مقر الأمم المتحدة في جنيف بمشاركة الوفد الوطني والوفود الأخرى.



وكانت الجولة الرابعة لاجتماعات اللجنة بدأت في جنيف يوم الاثنين الماضي حيث أكد الوفد الوطني في الاجتماعات ضرورة اعتماد موضوع عودة اللاجئين كمبدأ وطني جامع لما له من أهمية على مختلف الصعد وفي مقدمتها الصعيد الإنساني وأهمية توقف بعض الدول عن تسييس هذا الملف إضافة إلى التأكيد على مبدأين وطنيين أساسيين هما الملف الإنساني وموضوع رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على الشعب السوري.