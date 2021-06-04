فلاتر جديدة لدعم مكالمات الفيديو على “انستجرام” و”ماسنجر”

أعلنت شركة “فيسبوك” أنه من المقرر أن يضيف دعمًا للفلاتر القائمة على تقنية “الواقع المعزز” AR أثناء مكالمات الفيديو قريبًا، حيث أعلنت الشركة فى مؤتمر مطورى F8 الافتراضى أن الشركة ستضيف هذه الميزة لكل من Instagram و Messenger.



وتقدم هذه التطبيقات دعمًا لتأثيرات AR منذ فترة طويلة، ولكن خيار استخدامها لإعداد متعدد اللاعبين أثناء لعبة مباشرة أو دردشة سيكون جديدًا، وفى مؤتمر F8، قالت الشركة إنها ستسمح “للمبدعين ببناء تأثيرات تقدم تجربة منسقة عبر العديد من المشاركين فى المكالمات.”



ويوضح “فيسبوك”، “على سبيل المثال، يمكن تصميم الفلاتر لتوفير إحساس مشترك بالمساحة، مثل جلسة Hangout فى الفضاء أو حول نار المخيم”، وكان إعلان آخر من الشركة يتعلق بفتح Messenger API لـ Instagram لجميع المطورين، حيث كان هذا فى حالة الاختبار التجريبى منذ تشرين الأول مع مجموعة من الشركات المختارة من جميع الأحجام والمطورين، و الآن، ومع ذلك، يتم نشره عالميًا.



ومن خلال واجهات برمجة التطبيقات هذه، سيسهل “فيسبوك” على الشركات التواصل مع عملائها من خلال قناة مشتركة، وفى مؤتمر مطورى F8، أعلن “فيسبوك” أيضًا عن ميزة جديدة – تسجيل الدخول Connect with Messenger – والتى ستسمح للأشخاص بالاشتراك فى التواصل مع شركة من خلال Messenger Platform من خلال بيانات تسجيل الدخول إلى “فيسبوك