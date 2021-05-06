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عضو في الكونغرس الأمريكي تدعو لإدانة الانتهاكات الإسرائيلية

دعت عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي ماري نيومان، وزارة الخارجية الأميركية إلى إدانة الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، مشيرة إلى أنه يتم إبعاد العائلات الفلسطينية عن منازلها في القدس الشرقية قسراً.

وقالت نيومان: إن للعائلات الفلسطينية الحق في العيش في حي الشيخ جراح، وذلك رداً على استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلية هذه العائلات.

ونشرت نيومان على موقعها على “تويتر” فيديوهاً عن عمليات الاستيلاء على منازل الفلسطينيين من قبل المستوطنين، بعنوان: “احفظوا الشيخ جراح”.

وكانت نيومان قد انتقدت في تصريحات سابقة لها حكومة الاحتلال في خطتها لتطعيم الإسرائيليين ضد فيروس “كورونا” التي تستثني ملايين الفلسطينيين من تلقي اللقاح، وقالت حينها: “إن اسرائيل ملزمة أخلاقياً وإنسانياً بضمان وصول اللقاح إلى الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال.

 


"معا"