طباع: لن نتوانى عن تدريس اللغة الكردية والآشورية والسريانية

كشف وزير التربية "دارم طباع"، أنه يتم العمل مع المنظمات الدولية لإعادة المدارس التي تحتلها مليشيا "قسد" إلى الدولة السورية، مؤكداً أنه من غير المقبول إطلاقاً أن يتم تدريس منهاج غير وطني في هذه المدارس.



وقال طباع: "“نحن مع تدريس اللغات المحلية وهذا أمر طبيعي ولدينا مدارس أرمنية تدرس باللغة الأرمنية"، مشيراً إلى أنه في حال طلب الأكراد أو الآشوريون أو السريان تدريس لغتهم لمدة ساعتين في المدارس فالوزارة لن تتوانى عن ذلك.



وفيما يتعلق بموضوع مواجهة فيروس كورونا أكد طباع أنه حتى الآن الوضع سليم في المدارس والعملية التعليمية تتم بشكل جيد ولا يوجد أي مشكلة وأنه تم وضع برنامج لإنهاء العام الدراسي في وقته، مشدداً على أن هناك مرونة كبيرة للمحافظين ومدراء التربية والمدارس لاتخاذ أي إجراء للحد من انتشار المرض.