ضوء في سماء دمشق يثير الجدل بين السوريين

أثار ضوء غريب ظهر في سماء دمشق من الجزء الغربي في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، فضول المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار الكثير من التساؤلات وفتح باباً واسعاً للجدل حول أسباب هذا الضوء.



وتوقعت صفحات أن يكون الضوء "مجرد شهب ساقطة بنسبة 90%"، في حين قال البعض إن الظاهرة ناجمة عن أحوال جوية معتادة في الجزء الغربي من دمشق، حيث يظهر في السماء ضوء البرق في مقدمة الفعاليات الجوية الماطرة.



أما صفحات فقالت إن "الضوء له علاقة بإطلاق مركبة سويوز الفضائية"، إذ كان من المقرر إطلاقها يوم الجمعة، وعليه يكون الضوء ناتج عن احتراق بقابا المركبة التي يتم التخلص منها في الفضاء، وليس بالضرورة أن يكون الجسم المضيء قد سقط في سوريا، فقد يكون وقع في دول أخرى مجاورة.



في المقابل، تناول البعض الظاهرة بشيء من التندر والنكتة، قائلين "إن الضوء هو النيزك الموعود الذي سيضرب الكرة الأرضية".



أما البعض فدمج الظاهرة بالحالة المعيشية والهم العام، فقال أحدهم: "إنه ضوء إشعار رسالة تعبئة البنزين لشخصيات كرتونية مثل غرانديزر أو باتمان"، وقال آخر: "هاد كائن فضائي منحوس، ترك العالم كلو ونزل عنا".