الإسلام العثماني واستعصاء الحداثة العربية
الرئيس الأسد يلتقي وفداً روسيا رفيع المستوى.. لتخفيف العقوبات
باستثناء التركمان… “تسريح هادئ” للمسلحين العرب الموالين لأنقرة شمالي سوريا
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق وتسقط معظم الصواريخ المعادية
تنظيم "داعش" يفرج عن 54 شخصا اختطفهم اليوم
وصول ناقلة نفط إلى بانياس
استشهاد شخص وخطف آخرين في اعتداء لإرهابيي “داعش” بريف السلمية
وزير خارجية بيلاروس يؤكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب سورية
أربعة جنود قتلى من الاحتلال التركي وسبعة مصابين بريف الحسكة
الجيش يشن عمليات تمشيط واسعة في البادية السورية
وكالة أمريكية: طريق جديد لحل الأزمة السورية
«لا تدعونا نجوع».. عوائل الفصائل الموالية لتركيا يتظاهرون
انفجار يستهدف موكب تشييع لـ”قسد” في الرقة.. حملات اعتقال بدير الزور.
روسيا وسوريا يحددان السبب الذي يمنع إنشاء مشروعات اقتصادية وتأمين فرص عمل للسوريين
انفجار واشتباكات متبادلة تشهدها جبهات ريف إدلب

ضوء في سماء دمشق يثير الجدل بين السوريين

أثار ضوء غريب ظهر في سماء دمشق من الجزء الغربي في ساعة متأخرة من ليل الجمعة، فضول المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار الكثير من التساؤلات وفتح باباً واسعاً للجدل حول أسباب هذا الضوء.

وتوقعت صفحات أن يكون الضوء "مجرد شهب ساقطة بنسبة 90%"، في حين قال البعض إن الظاهرة ناجمة عن أحوال جوية معتادة في الجزء الغربي من دمشق، حيث يظهر في السماء ضوء البرق في مقدمة الفعاليات الجوية الماطرة.

أما صفحات فقالت إن "الضوء له علاقة بإطلاق مركبة سويوز الفضائية"، إذ كان من المقرر إطلاقها يوم الجمعة، وعليه يكون الضوء ناتج عن احتراق بقابا المركبة التي يتم التخلص منها في الفضاء، وليس بالضرورة أن يكون الجسم المضيء قد سقط في سوريا، فقد يكون وقع في دول أخرى مجاورة.

في المقابل، تناول البعض الظاهرة بشيء من التندر والنكتة، قائلين "إن الضوء هو النيزك الموعود الذي سيضرب الكرة الأرضية".

أما البعض فدمج الظاهرة بالحالة المعيشية والهم العام، فقال أحدهم: "إنه ضوء إشعار رسالة تعبئة البنزين لشخصيات كرتونية مثل  غرانديزر أو باتمان"، وقال آخر: "هاد كائن فضائي منحوس، ترك العالم كلو ونزل عنا".