ضبط مواد غذائية فاسدة في مطاعم بدمشق

نظمت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ضبطا بحق مطعم امية كلاس بمنطقة مساكن برزة لارتكابه مخالفة حيازة جبنة قشقوان فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري والعفن ظاهر عليها،إضافة الى sauce عسل منتهي الصلاحية ، وتم سحب عينات من سلطة سيزر من المطعم لتحليها .



ونظمت عناصر المديرية ضبطا بحق محل فروج التيسير بمنطقة نهر عيشة لارتكابه مخالفة حيازة 12 كلغ لحم مفروم أبيض بشكل مسبق و ضبطا اخر بحق محل بائع لحوم عائد لمطعم القابوق لحيازته 14 كلغ من اللحم المفروم مسبقا ..كما نظمت ضبطا بحق ملحمة ابو بكر في منطقة الدحاديل لارتكابها مخالفة حيازة لحم مفروم بكمية 5كغ



واتلفت كمية اللحمة اصولا واحيلت الضبوط الى القضاء المختص لاتخاذ الاجراء القانونية اللازمة



كما ضبطت عناصر حماية المستهلك فرن الاكرم يقوم ببيع الخبز بسعر زائد واتخذت الاجراءات القانونية اصولا.