ضبط سيارتي سوزوكي يحملان قرابة طنين من الطحين التمويني في اللاذقية

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية بالتنسيق مع احدى الجهات المختصة سيارتي سوزوكي يحملان كمية/ 1650/ كغ من الدقيق التمويني و/ 74 /كيسا فارغا بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء.



وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية سامر السوسي أنه تمت مصادرة كميات الدقيق وتسليمها للمؤسسة السورية للمخابز و حجز السيارتين وأحيل المخالفين موجودا لاستكمال التحقيقات ومعرفة مصدر الدقيق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصولا.



علماً أن الدولة تبيع طن الطحين مدعوما للمخابز بسعر/ 40,000/ اربعين الف ليرة سورية ويباع بالسوق السوداء نحو/ 1,200,000/ مليون ومائتي الف ليرة سورية.