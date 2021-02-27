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ضبط سيارتي سوزوكي يحملان قرابة طنين من الطحين التمويني في اللاذقية

ضبط سيارتي سوزوكي يحملان قرابة طنين من الطحين التمويني في اللاذقية

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية بالتنسيق مع احدى الجهات المختصة سيارتي سوزوكي يحملان كمية/ 1650/ كغ من الدقيق التمويني و/ 74 /كيسا فارغا بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء.

وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية سامر السوسي أنه تمت مصادرة كميات الدقيق وتسليمها للمؤسسة السورية للمخابز و حجز السيارتين وأحيل المخالفين موجودا لاستكمال التحقيقات ومعرفة مصدر الدقيق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اصولا.

علماً أن الدولة تبيع طن الطحين مدعوما للمخابز  بسعر/ 40,000/ اربعين الف ليرة سورية ويباع بالسوق السوداء  نحو/ 1,200,000/ مليون ومائتي الف ليرة سورية.