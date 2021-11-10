صدور نتائج مفاضلتي التعليم الموازي ومنح الجامعات الخاصة للاختصاصات غير الطبية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتائج مفاضلتي التعليم الموازي و منح الجامعات الخاصة للاختصاصات غير الطبية للعام الدراسي 2021-2022.



وأشارت الوزارة في إعلانها إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج الاسمية والحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الكليات والمعاهد من خلال موقعها الإلكتروني.



وكانت الوزارة أصدرت المفاضلات المذكورة في الرابع عشر من تشرين الأول الماضي وحددت مدة التقدم لها خلال الفترة بين 20-10 و1-11-2021.