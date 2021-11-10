بوغدانوف يعلن موعد اجتماع أستانا القادم
أهالي بلدة تل رفعت يجددون خلال وقفة احتجاجية رفضهم للاحتلال التركي
التحالف الدولي مستمر بدعمه لـ"قسد"
مقتل 3 أشخاص من قسد بواسطة مسيرة تركية
الرئيس الأسد يستقبل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية
لافروف: تصرفات واشنطن في سوريا قد تؤدي إلى بقاء المشكلة الكردية "مشتعلة"
حميميم: بطاريات "بوك" و"بانتسير" السورية دمرت 6 صواريخ إسرائيلية
ما دلالة زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق ولقائه بالأسد؟..
الجيش يسقط طائرة مسيرة في ريف حماة
اليمن..انسحاب قوة عسكرية سعودية كبيرة من عدن
استهداف مقرين لميليشيا (قسد) بريف دير الزور
بوغدانوف يبحث مع السفير حداد تطورات الوضع في سورية
“القوات الأمريكية لم تعد مسؤولة عن حماية آبار النفط في سوريا”
لم ينج منه سوى واحد.. اللواء البريطاني الذي قاتل في سوريا تحت الأضواء من جديد
“قسد” تسرق محطة قطارات مع كامل معدّاتها في دير الزور

صدور نتائج مفاضلتي التعليم الموازي ومنح الجامعات الخاصة للاختصاصات غير الطبية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم نتائج مفاضلتي التعليم الموازي و منح الجامعات الخاصة للاختصاصات غير الطبية للعام الدراسي 2021-2022.

وأشارت الوزارة في إعلانها إلى أنه يمكن الاطلاع على النتائج الاسمية والحدود الدنيا لمجموع الدرجات المطلوبة للتسجيل في الكليات والمعاهد من خلال موقعها الإلكتروني.

وكانت الوزارة أصدرت المفاضلات المذكورة في الرابع عشر من تشرين الأول الماضي وحددت مدة التقدم لها خلال الفترة بين 20-10 و1-11-2021.