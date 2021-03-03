شروط السياحة لتقديم الأراكيل في المطاعم

سمحت وزارة السياحة تقديم الأراكيل في منشآت الإطعام السياحية مع ضرورة الالتزام بها والتقيد بأحكام المرسوم 62 لعام 2009 ووسط شرورط معينة.



وجاء في قرار الوزارة أنه "يحصر تقديم خدمة الأراكيل في المنشآت السياحية فقط، في الأماكن المفتوحة والتراسات، مع التقيد التام باشتراطات التباعد المكاني ونسب الإشغال المحددة 50 بالمئة مع تخصيص قسم واضح ومحدد بلوحة لغير المدخنين".



ويجب على المنشآت "غسيل وتعقيم الأراكيل لكامل القصبة الزجاجية والمعدنية أو البلاستيكية والفخار بعمق وتغيير الماء المستخدم بعد كل زبون، واستخدام الخراطيم البلاستيكية ذات الاستخدام لمرة واحدة".



وأكدت الوزارة على "عدم استخدام منتجات التبغ والمعسل غير المعروف المنشأ أو تاريخ الصلاحية".



وورد في القرار "التزام عمال الخدمة بارتداء وسائل الوقاية، (كمامات- قفازات)، واستخدام الأجهزة الخاصة بتشغيل الأراكيل وحظر التشغيل من قبل عمال الخدمة".



الجدير بالذكر أن الفريق المعني بإجراءات التصدي لفيروس "كورونا" منع تقديم الأراكيل عدة مرات، وسط عدم تقيد بالمنع في معظم المقاهي والمنشآت السياحية.