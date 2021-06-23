روسيا تعلن إطلاق قواتها طلقات تحذيرية بعد خرق مدمرة بريطانية الحدود قبالة القرم

أعلنت موسكو أن قوات أسطول البحر الأسود وحرس الحدود الروسية أطلقت اليوم الأربعاء طلقات تحذيرية بعد أن خرقت سفينة حربية بريطانية حدود البلاد قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.



وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن مدمرة Defender البريطانية خرقت حدود البلاد في الساعة الـ11.52 بالتوقيت المحلي من اليوم الأربعاء وتسللت إلى داخل المياه الروسية لمسافة ثلاثة كيلومترات قرب رأس فيولينت عند ساحل القرم الجنوبي.



وأشارت الوزارة إلى أن المدمرة البريطانية لم ترد على الإنذار المسبق الذي وجهه إليها الجيش الروسي بشأن إمكانية إطلاق النار عليها في حال خرقها الحدود.



وتابعت الوزارة أن سفينة دورية روسية أطلقت في الـ12:06 و12:08 طلقات تحذيرية صوب المدمرة البريطانية، ثم أطلقت قاذفة روسية من طراز "سو-24 إم" في الساعة الـ12:19 أربع قنابل تحذيرية في خط مسار السفينة.



وذكرت الوزارة أن Defender غادرت المياه البريطانية في 12:23.



وأكدت وزارة الدفاع أنها قررت استدعاء الملحق العسكري البريطاني لدى موسكو على خلفية هذا الحادث.



وأفادت تقارير إعلامية بأن Defender وصلت ميناء أوديسا الأوكراني في 18 يونيو الجاري.





المصدر: "تاس"