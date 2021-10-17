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رفع مستوى التعاون الاستخباري بين إيران وباكستان

قال رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد حسين باقري إن بلاده اتفقت مع باكستان على إجراء مناوراتٍ بحريةٍ مشتركةٍ.

وأضاف باقري خلال تصريحات في ختام زيارة قام بها إلى باكستان أنه "اتفقنا على رفع مستوى التعاون الاستخباري بين إيران وباكستان لمكافحة الإرهاب".

وكان رئيس الأركان الإيرانية محمد حسين باقري توصّل مع نظيره الباكستاني نديم رضا إلى توافقٍ يقضي بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وأفادت وحدة العلاقات العامة في الجيش الباكستاني، في بيان أصدرته يوم الأربعاء الماضي، أنَّ رضا التقى في مدينة روالبندي مع باقري، في بداية زيارة الأخير إلى باكستان.

وأوضحت الوحدة أنَّ "الجانبين بحثا خلال اللقاء مختلف القضايا الإقليمية، لا سيما التعاون الثنائي في مجال الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والوضع في أفغانستان".

وأشارت إلى أنَّ "الطرفين تعهدا بتعميق التعاون العسكري بين باكستان وإيران"، وشددا على أن الحدود المشتركة يجب أن تكون "حدود سلام وأخوة".

وتابعت الوحدة في بيانها أن رئيس الأركان الباكستانية "أكد أن زيارة نظيره الإيراني تمثّل مرحلةً جديدةً في تعزيز العلاقات العسكرية والدفاعية والأمنية بين البلدين الشقيقين".

كما سبق لباقري أيضاً أن اجتمع بقائد القوات البرية الباكستانية قمر جاويد باجوا، وبقائد البحرية الباكستانية الأدميرال أمجد نيازي.

وفي شهر آب/أغسطس الماضي، وضمن إطار التنسيق العسكري المشترك بين البلدين، استقبل قائد القوة البحرية للجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني، نظيره الباكستاني محمد أمجد خان نيازي، ضمن زيارة رسمية تأتي تلبيةً لدعوة الطرف الإيراني.

وتناول الطرفان سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين البلدين، وخصوصاً البحرية منها، إضافةً إلى الاستفادة من الخبرات العسكرية في تنفيذ المهمات والحفاظ على المصالح الوطنية.