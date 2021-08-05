رصد 72 خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي في جبهات الحديدة

شنّت طائرات التحالف السعودي 7 غارات جوّية على مديريتي جبل مُراد ورحبة جنوب محافظة مأرب شمالي شرق اليمن.



تأتي هذه الغارات بالتزامن مع تواصل المواجهات بين قوات حكومة صنعاء من جهة وقوّات الرئيس هادي المسنودة بطائرات التحالف السعودي من جهة أخرى في مديريتي جبل مُراد ورحبة جنوبي مأرب، امتداداً إلى جبهات البَلَق الشمالي والطّلعة الحمراء في مديرية صِرواح غربي المحافظة ذاتها شمالي شرق اليمن.



وفي إطارٍ منفصل، قتل 5 جنود سودانيين، وأصيب 3 آخرون بانفجار لغم أرضي استهدف آلية عسكرية كانوا على متنها في مديرية مِيدي الحدودية في محافظة حَجَّة شمالي غرب اليمن.



وخلال الساعات الـ24 الماضية، أفاد مصدر عسكري يمني برصد 72 خرقاً جديداً لقوات التحالف السعودي في جبهات الحُدَيْدَة في الساحل الغربي. من هذه الخروقات، تحليق 7 طائرات تجسس للتحالف، وقصف أكثر من 100 قذيفة مدفعية على مناطق سيطرة الجيش واللجان في الحُدَيْدَة، وشنّ 4 غارات على منطقة الفازة جنوبي الحُدَيْدَة غرب اليمن.



وأمس، استشهد مواطن يمني بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية في صعدة شمال اليمن.