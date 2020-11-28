اغتيال العالم النووي الايراني "الشهيد محسن فخري زاده"
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رسالة إيرانية تحذّر من تصعيد قادم !

بعثت إيران برسالة خطية للأمم المتحدة ومجلس الأمن، اتهمت فيها رسمياً "إسرائيل" بعملية اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده. 

وقالت الرسالة إنّ طهران "تحذر من أي مغامرات أمريكية وإسرائيلية في ما تبقى من الفترة المتبقية للرئيس دونالد ترامب".

وأضافت الرسالة أن هناك مؤشرات خطيرة على تورط إسرائيلي في اغتيال محسن فخري زاده، مشيرةً إلى أن طهران تحتفظ بحقوقها في الدفاع عن شعبها والحفاظ على مصالحه.وتأتي الرسالة الإيرانية بعد حديث عن تصعيد متوقع في المنطقة بعد مقتل العالم النووي محسن فخري زادة الذي يوصف بالعقل المدبر لبرنامج إيران النووي.

وفيما أعلن البنتاغون عن إرسال حاملة طائرات إلى منطقة الخليج، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي أودى بحياة العالم الإيراني البارز.

ويدور حديث في وسائل الإعلام الغربية والعربية عن توجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تنفيذ عمليات عسكرية في الشرق الأوسط قبل انتهاء ولايته الرئاسية، بعد خسارته في الانتخابات أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتستدل وسائل الإعلام على ذلك من التغييرات التي أجراها ترامب في وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات، حيث أقال عدداً من المسؤولين، أبرزهم وزير الدفاع مارك إسبر.