حدوث موجات "تسونامي" بعد 3 زلازل قوية في المحيط الهادئ

أفادت وكالة فرانس برس بحدوث موجات تسونامي في المحيط الهادئ بعد 3 زلازل قوية قبالة سواحل نيوزيلندا.



ومنذ لحظات ضرب زلزال بلغت قوته 8 درجات على مقياس ريخت سواحل نيوزلندا، للمرة الثالثة خلال يوم واحد.



وحذّر مركز الإنذار المبكر في المحيط الهادئ من أن أمواج التسونامي تزداد قوة مع تقدّمها في مياه المحيط، مشيراً إلى أنّ بعض المناطق بما في ذلك فانواتو وكاليدونيا الجديدة قد تضربها أمواج مدّ عالٍ يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار.



وكانت نيوزلندا أمرت السكان في بعض المناطق على الساحل الشرقي للجزيرة الشمالية بالانتقال إلى مناطق مرتفعة بعد الزلزال الثالث الذي وقع يوم الخميس "الجمعة بتوقيت نيوزلندا".



كما أصدرت الوكالة الوطنية لمواجهة الحالات الطارئة تحذيراً جديداً من أمواج مدّ عاتية "تسونامي" بعد أحدث الزلازل، حيث وقع زلزالان في وقت سابق، بلغت قوة كل منهما 7،4 و7،2.



ولم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار بسبب أي من الزلازل الثلاثة، ومازالت الهزات الارتدادية والتوابع مستمرة في المنطقة.