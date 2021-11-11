حالة الطقس 11/11/2021

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطول زخات من المطر فوق منطقة الجزيرة خلال ساعات الليل وأن يكون بارداً نسبياً ليلاً في معظم المناطق والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وفي اليومين القادمين تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي مع بقائها حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.