حالة الطقس ٣١/٥/٢٠٢١

أفادت الأرصاد الجوية السورية، بأن درجات الحرارة في سوريا سيطرأ عليها ارتفاع ملموس، لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.



ووفقاً لصفحة الأرصاد الجوية على موقع “فيسبوك”، فإن الطقس اليوم الإثنين، سيكون حاراً وصحواً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة تنشط بعد الظهر مع هبات تتجاوز الـ 65 كم/سا في المناطق الجنوبية والبادية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.