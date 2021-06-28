تليغرام يُفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

أطلق تليغرام ميزة محادثات الفيديو الجماعية، على هواتف آيفون وأندرويد ونسخة سطح المكتب، ما يسمح بتثبيت فيديو في الشاشة أثناء انضمام مشاركين جدد للمكالمة، كما يتيح مشاركة الشاشة مع أطراف أخرى حال الرغبة في تقديم عرض تقديمي أو إعلان أمر مهم.



ويقول الرئيس التنفيذي لتليغرام بافيل دوروف: "ستقتصر مكالمات الفيديو حالياً على 30 شخصاً وستزداد قريباً، كما سيتم توسيع المحادثات الصوتية لدعم الأحداث المباشرة.. أما بالنسبة لنسخة الكمبيوتر فسنوفر مساحة شاشة إضافية تتيح رؤية أفضل، وتمكن من فتح لوحة جانبية لمشاهدة عرض الشاشة المقسم، مع شبكة المشاركين في الفيديو وقائمة بكل من في المكالمة".