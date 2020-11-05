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تعرفوا على سيارة Crown الفاخرة!

تعرفوا على سيارة Crown الفاخرة!

أعلنت شركة تويوتا عن نيتها لإطلاق نسخ معدلة من سيارة Crown التي تصنف من بين أفخم سيارات السيدان اليابانية في الأسواق.

ويأتي هيكل Crown الجديدة بطول 4 أمتار و90 سنتيمتراً، و واجهة قيادة مختلفة كلياً مقارنة بتلك الموجودة في سيارات Crown الحالية، وبدلاً من الشاشتين في منتصف واجهة القيادة ستزود بشاشة عالية الدقة تعمل باللمس بمقاس 12.3 بوصة.

وتمتلك هذه السيارة مقاعد جلدية مريحة، و أنظمة كهربائية لتدفئة وتبريد المقاعد، وأنظمة لتدفئة المقود والزجاج والمرايا الجانبية، إضافة إلى حساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافة وكاميرات أمامية وخلفية، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.

وستطرح هذه السيارة بعدة أنواع من المحركات، محركات بسعة 2.0 ليتر، ومحركات هجينة، ومحركات بسعة 3.6، ستعمل جميعها مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 10 سرعات.