تعرفوا على الهاتف الجديد من «غوغل»

تعمل شركة "غوغل" حالياً على تطوير جيل جديد من هواتف Pixel الشهيرة.وستكون الهواتف الجديدة نسخاً معدلة من هواتف Pixеl 4a 5G و Pixеl و بعضها قادراً على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.



وستطرح غوغل هاتف Pixel 5a، والذي سيمتلك كاميرا أساسية ثنائية العدسة، ومزود بشاشة OLЕD قادرة على عرض فيديوهات بدقة +Full HD.



وسيزود هذا الهاتف بماسح لبصمات الأصابع سيكون مثبتاً على واجهته الخلفية، وعلى كاميرا أمامية تتعامل مع تقنيات التعرف على الوجوه.



وبعض التسريبات تشير إلى أن هذه الأجهزة قد تطرحها غوغل في الربع الثاني من العام الجاري.







