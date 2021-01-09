ترحيل الركام من شوارع درعا لتهيئة البنية التحتية للأسواق التجارية

قال رئيس غرفة تجارة درعا المهندس قاسم المسالمة إن انطلاق مشروع إدارة وترحيل الركام والنفايات الصلبة من الأسواق التجارية المتضررة جراء الأحداث ، يتم بالتنسيق مع مجلس مدينة درعا لإنجاز الأعمال بالتعاون ودعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولفت المسالمة أن غرفة التجارة والصناعة تعمل بكل طاقتها من أجل خدمة وتطوير الواقع التجاري وإعادة فتح المحال التجارية وتنشيط دوران العجلة الاقتصادية والتجارية وتقديم كل التسهيلات للتجار ، حيث باشرت ورشات التعزيل وترحيل الركام أعمالها من عدة أيام لتهيئة البنية التحتية للأسواق التجارية.



وأشار رئيس مجلس مدينة درعا المهندس أمين العمري أن المشروع الذي يتم تنفيذه هو بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويهدف إلى تعزيل وترحيل الركام والنفايات والأتربة من شوارع الحي التجاري ودرعا البلد والوصول إلى مدينة أنظف وأجمل وإعادتها كما كانت قبل الأزمة وتشجيع التجار وأصحاب المهن والأسواق التجارية على ترميم محالهم وافتتاحها من جديد .



ولفت العمري أن الأعمال تشمل كنس الأوساخ وبقايا الأتربة من شارع هنانو وصولا حتى ساحة بصرى بالإضافة لحي اليرموك في درعا البلد وترحيل النفايات الصلبة والمخلفات إلى الأماكن المخصصة لها.





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