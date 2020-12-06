تخصيص 49 جمعية فلاحية بمادة المازوت اللازمة لزراعة القمح في القنيطرة

أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة علي زيتون تخصيص كل الجمعيات الفلاحية التي تقدمت بالكشف الحسي لزراعة القمح والبالغ عددها 49 جمعية بمادة المازوت اللازمة, لافتاً إلى وجود 5 جمعيات بطور التجهيز وإعداد الكشوف الحسية لها من لجان الزراعة وبذلك تكون جميع الجمعيات الفلاحية في القنيطرة حصلت على مادة المازوت لتنفيذ خطة زراعة محصول القمح الإستراتيجي، وأي كشف حسي جديد من أي جمعية أخرى سيتم تأمينها بمادة المازوت خلال ٢٤ ساعة.



وبيّن زيتون أن الكميات الموزعة على الجمعيات الفلاحية والبالغة نحو 130 ألف لتر وبواقع ليترين لكل دونم وبإشراف لجان محلية في كل وحدة إدارية مشكّلة من رئيس الوحدة الإدارية ورئيس الجمعية الفلاحية وأمين الفرقة الحزبية والمشرف التعاوني بعد أن تم تقدير المساحات والكميات من اللجنة ذاتها، مضيفاً إنه سيتم إجراء جولات للجنة الزراعية للتأكد من استثمار الأراضي بشكل جيد والتأكد من المساحة المزروعة بالقمح.



وأكد إيلاء القطاع الزراعي الأهمية والأولوية في عمل لجنة المحروقات الفرعية ودعم الفلاحين بمادة المحروقات بسبب إقبال الفلاحين على زراعة القمح ووفق توجيه من الحكومة بدعم مزارعي جميع المحاصيل الشتوية الأخرى ودعمهم بمادة المازوت كخطوة إضافية ومباشرة لدعم القطاع الزراعي وبهدف التوسع وزيادة المساحات المزروعة، مشيراً إلى التعاون والتنسيق مع مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين بالمحافظة لتقدير الاحتياج الفعلي من مادة المازوت لزوم الأعمال الزراعية لما لهذا القطاع من أهمية كبيرة.



وتم تحديد القرى وفق الوحدات الإرشادية والجمعيات الفلاحية التابعة لكل وحدة مع تحديد المساحة ونوع المزروعات والاحتياج الفعلي، علماً أن مديرية الزراعة تقوم بتزويد التجارة الداخلية بتقرير أسبوعي عن المساحات المزروعة والاحتياج الفعلي للمحروقات، لافتاً إلى أن عناصر حماية المستهلك يقومون بجولات مستمرة على الفلاحين بهدف التأكد من وصول مادة المازوت إلى مستحقيها في جميع قرى ومناطق المحافظة وأخذ عينات عشوائية من المستفيدين من المازوت ومن خلال الجداول المحفوظة لديهم للتأكد من حصولهم على المادة وبالسعر المدعوم.

الوطن