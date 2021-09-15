تجربة "الكون 25" (المترفون يفسدون)

إنها واحدة من أكثر التجارب المرعبة في تاريخ العلم ، والتي ، من خلال سلوك مستعمرة الفئران ، هي محاولة من قبل العلماء لشرح المجتمعات البشرية.

جاءت فكرة "الكون 25" من العالم الأمريكي جون كالهون ، الذي خلق " عالما مثالياً " تعيش فيه مئات الفئران وتتكاثر . وبشكل أكثر تحديداً ، قام كالهون ببناء ما يسمى ب "جنة الفئران" ، وهي مساحة مصممة خصيصا حيث تحتوی القوارض على وفرة من الطعام والماء، فضلا عن مساحة معيشة كبيرة. في البداية ، وضع أربعة أزواج من الفئران التي بدأت في التكاثر في وقت قصير ، مما تسبب في نمو سكانها بسرعة. ومع 315 يوما ، بدأ تكاثرها في الانخفاض بشكل ملحوظ. عندما وصل عدد القوارض إلى 600 ، تشكلت فيما بينها تسلسل هرمي ثم ظهر ما يسمى ب "البؤساء". بدأت القوارض الأكبر حجما في مهاجمة المجموعة ، مما أدى إلى "الانهيار النفسي للعديد من الذكور. ونتيجة لذلك ، قامت الإناث بحماية أنفسهن وأصبحن بدورهن عدوانيات تجاه صغارهن مع مرور الوقت ، أظهرت الإناث سلوكيات عدوانية بشكل متزايد وعناصر العزلة وانعدام الروح الإنجابية. كان هناك معدل ولادة منخفض ، وفي نفس الوقت ، زيادة في معدل وفيات القوارض الأصغر سنا. ثم ظهرت فئة جديدة من ذكور القوارض ، تسمى "الفئران الجميلة". لقد رفضوا التزاوج مع الإناث أو "القتال" من أجل مساحتهم. كل ما كانوا يهتمون به هو الأكل والنوم.

في وقت من الأوقات ، كان "الذكور الوسيمون" و "الإناث المعزولات" يشكلون غالبية السكان. مع مرور الوقت ، وصل معدل وفيات الأحداث إلى 100% ووصل الإنجاب إلى الصفر. لوحظ وجود المثلية الجنسية بين الفئران المهددة بالانقراض ، وفي الوقت نفسه ، ازداد أكل لحوم الفئران ، على الرغم من وفرة الطعام. بعد عامين من بدء التجربة ، ولد آخر فار في المستعمرة.

بحلول عام 1973 ، قتل آخر فأر في الكون 25. كرر جون كالهون التجربة نفسها 25 مرة أخرى ، وفي كل مرة كانت النتيجة هي نفسها. تم استخدام عمل كالهون العلمي کنموذج لتفسير الانهيار الاجتماعي ، ويعمل بحثه کنقطة محورية لدراسة علم الاجتماع الحضري .

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