بودرة البصل تعالج الكثير من الأمراض وهكذا تحضر

تستخدم بودرة البصل في تحضير العديد من الاطعمة . وتمتلك فوائد صحية عديدة فهي تتضمن المواد الكيميائية النباتية التي تعمل علي تحسين عمل فيتامين C في الجسم ، وتحتوي أيضاً علي كمية كبيرة من الكروم تساعد علي تنظيم مستوي السكر في الدم ، عند تناول البصل بانتظام تساعد الخصائص التي توجد في كل طبقة من الخضار علي الحد من الالتهاب وعلاج العدوى أيضاً .



وفي هذا المقال نستعرض أهمية بودرة البصل الغذائية وفوائدها الصحية .



فوائد بودرة البصل:



1- تحتوي علي نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم ، وهو من المعادن الهامة للحفاظ علي صحة العظام والقلب ، تناول كمية معتدلة منها يساعد علي تنظيم مستويات ضغط الدم في الجسم .



2- غنية بفيتامين C ، الذي يساعد على إنتاج الكولاجين وصحة العظام وهي من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد في التئام وعلاج الجروح .



3- تحتوي علي كميات كبيرة من المنغنيز ( أحد العناصر الضرورية للحفاظ علي صحة أنسجة العظام) ، كما أنه يساعد علي تحسين عملية الآيض ( التمثيل الغذائي) كما انه يحتوي علي المغذيات التي تساعد علي تجلط الدم ، نقص عنصر المنغنيز في الجسم يؤدي إلي الإصابة بمرض السكري



4- تتضمن على كميات كبيرة من معدن الكالسيوم الذي يكفي للحفاظ علي مستوي ضغط الدم كما أنه يقوي من صحة العظام كما أنه يدعم من وظيفة الجهاز العصبي .



5- يمكن استبدال الملح ببودرة البصل لأنها تعزز من نكهة الطعام تقلل بودرة البصل عند استخدامها كبديل للملح من فرص حدوث الأزمات القلبية وأمراض القلب والسكتات الدماغية .



6- بودرة البصل علي سعرات حرارية قليلة ( 8 سعر حراري) كما أنها قليلة الدهون أيضاً ، مما يجعلها إضافة مميزة لأنظمة إنقاص الوزن .



7- يساهم معدن الكروم في تنظيم مستوي السكر في الدم ، وبذلك تعد بودرة البصل من المكونات الهامة لمرضي السكري



8- تتضمن علي مركب يسمي quercrtin الذي له دوراً هاماً في منع الإصابة بمرض السرطان .



9- مليئة مضادات الأكسدة التي تعمل علي حماية الجسم من تأثيرات الجذور الحرة ، فبذلك تساعد بودرة البصل علي تقوية الجهاز المناعي ، كما انه يقلل من الحساسية في الجسم حيث أنه يعمل علي إيقاف إفراز هرمون الهيستامين .



علاج تساقط الشعر :



أكدت الدراسات والأبحاث أنها مفيدة في السيطرة علي تساقط الشعر ، ومحاربة العديد من مشاكل الشعر مثل قشرة فروة الرأس ، والالتهابات الفطرية وعدوي الخميرة .



علاج نزلات البرد والانفلونزا :



لها القدرة علي علاج وتخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا والسعال بسبب محتواها من المركبات المضادة للفيروسات ، كما أنها مفيدة في علاج احتقان والتهابات الجهاز التنفسي والتهاب الشعب الهوائية .



علاج التهاب المفاصل :



تحتوي على خصائص قوية مضادة للالتهابات التي تساعد في الحد من حالات الالتهاب وأهمها حالة التهاب المفاصل الروماتيدي.



صحة البشرة :



– التخلص من علامات تقدم السن



تساهم في التخلص من علامات الشيخوخة المبكرة والخطوط الدقيقة. التي تظهر علي البشرة ، حيث أنها غنية بالمركبات المضادة للأكسدة التي تساعد علي محاربة الجذور الحرة في خلايا البشرة .



– تجعل البشرة تبدو أصغر سناً



تساهم في إنتاج المزيد من الكولاجين ، والذي يساعد علي زيادة مرونة وحيوية البشرة لتبدو أكثر شباباً وصحة .



– إزالة الشوائب من البشرة وتنظيفها



تحتوي على خصائص معقمة ومطهرة للبشرة ، التي تعمل علي تنظيف البشرة وإزالة الشوائب التي توجد بها .



– تغذية البشرة



تتضمن علي أهم الفيتامينات الهامة التي تساعد علي تغذية البشرة. فهي تحتوي علي فيتامين A وفيتامين C وهي من أهم الفيتامينات التي تحافظ علي حيوية ونضارة البشرة .



– علاج حب الشباب وآثاره



مليئة بالخصائص المضادة للبكتريا التي تساهم في قتل البكتريا التي تتسبب في ظهور حب الشباب .



– التخلص من الهالات السوداء



من أفضل الفوائد الجمالية لبودرة البصل أن لها القدرة علي تخفيف السواد الذي يظهر علي منطقة الجلد الرقيقة تحت العينين .



طريقة عمل بودرة البصل في المنزل



1- ابدأ بتجفيف البصل جيداً .



2- قطع البصل إلي شرائح في شكل دوائر .



3- قم بغلي البصل في الماء لمدة 5 دقائق .



4- اشطف البصل المسلوق بالماء البارد .

5- ضع دوائر البصل في الفرن .



6- ضع حلقات البصل في مطحنة جافة حتى تحصل علي البودرة .



من فوائد بودرة البصل إنها تحتوي علي نسبة عالية من الألياف الغذائية

تحتوي علي كمية كبيرة من الألياف الغذائية التي تساعد علي عملية هضم أسهل.

إذا كنت تعاني من أي اضطرابات هضمية أضف القليل من بودرة البصل إلي السلطة ووجباتك .