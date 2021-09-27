بعد سنوات على قتله أبيه.. شاب يقتل شقيقه وينتحر في ريف اللاذقية

أفاد مصدر مسؤول في ناحية حرف المسيترة عن وقوع جريمة قتل في الناحية صباح اليوم راح ضحيتها 3 أشخاص.



وبيّن المصدر أنه ونتيجة لخلاف على رعي أغنام في أرض بقلب الناحية، قام المدعو "م ، علي "، بإطلاق النار على أخيه " ح، علي"، وشقيقة زوجة أخيه في المنزل، وهدد كل من يقترب من أهل القرية أو الجهات الشرطية التي وصلت لمكان الجريمة بالقتل، ليقوم بعدها بالانتحار بطلق ناري.



وذكر المصدر أن القاتل -متزوج من سيدتين- غير سوي عقلياً، قائلاً: إنه وفي عمر 12 سنة كان قد قتل والده بطلق ناري في الرأس بعد إشكال عائلي، ليدخل سجن الأحداث على إثر جريمته، وبعد انقضاء محكوميته عاد ليعيش في شقة تم تقسيمها لشقتين مع أخيه "عامل نظافة" ويقومان بتربية الخراف في الأرض المحاذية لمنزلهما، وفق ما ذكر المصدر.



وأكد المصدر مباشرة الجهات المعنية التحقيق بالحادثة على الفور.





الوطن أون لاين – عبير سمير محمود