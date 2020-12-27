بعد انفجار ناشفيل.. قتلى وجرحى في إطلاق نار بولاية إلينوي الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع 3 قتلى ومثلهم جرحى في حادث إطلاق نار بولاية إلينوي الأمريكية، مساء السبت بالتوقيت المحلي.



ونقلت وكالة أسوشيتد برس بياناً للشرطة في الولاية يفيد بمقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في إطلاق نار عشوائي في صالة بولينج، شمالي الولاية.



وأشار البيان إلى إلقاء القبض على المنفذ، دون ذكر سبب الحادثة، أو الخلفيات التي تقف وراءها.



يأتي ذلك بعد يومين من انفجار شاحنة مفخخة في مدينة ناشفيل بولاية ناشفيل عشية احتفالات عيد الميلاد.



وأدى الانفجار إلى دمار كبير في الشارع، وأثر على شبكة الاتصالات والكهرباء في المدينة، ولم تحدد السلطات بشكل مؤكد هوية المنفذ، فيما كشفت التحقيقات الأخيرة عن فرضية وجود هجوم انتحاري.