بدء تأهيل وصيانة فواصل التمدد لطريق المتحلق القادم من المزة باتجاه مطار دمشق

بدأت محافظة دمشق اليوم أعمال تأهيل وصيانة فواصل التمدد لطريق المتحلق الجنوبي القادم من المزة باتجاه مطار دمشق الدولي.



أعمال تأهيل وصيانة الطريق القادم من المزة باتجاه مطار دمشق الدولي بدأت ضمن المرحلة الأولى من المشروع الذي يتضمن استبدال مساند النيوبرين المتموضعة والمستندة على الركائز ثم استبدال فواصل التمدد والذي تنفذه مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية فرع دمشق.



و تم صباح اليوم قطع الطريق القادم من المزة باتجاه مطار دمشق بدءاً من العقدة الثامنة حتى العقدة السادسة وتحويل السير للطريق القادم باتجاه المزة من العقدة السادسة منطقة الزاهرة وحتى العقدة الثامنة منطقة كفرسوسة لتصبح حركة السير باتجاهين ذهاباً وإياباً وفق إشارات الدلالة المرورية والمنصفات الموضوعة على الطريق المذكور.