بدء امتحانات الفصل الثاني للصفوف الانتقالية للعام الدراسي الحالي

بدأ أكثر من 1.5 مليون تلميذ وطالب الأحد تقديم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف الانتقالية للعام الدراسي 2020-2021 من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي وصفوف الأول والثاني الثانوي بمختلف الفروع وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا.



وكانت وزارة التربية أعلنت في 3 نيسان الجاري إنهاء دوام مرحلة رياض الأطفال (والتي أعادتها لاحقا) والصفوف من الأول حتى الرابع الأساسي على أن تعتمد نتائج الفصل الدراسي الأول مع أعمال الفصل الدراسي الثاني المذاكرات والشفهي معياراً للنجاح أو الرسوب لهذه المراحل.



وأوضح بيان لوزارة التربية أن 1.582.452 تلميذاً وطالباً منهم 1.283.426 تلميذاً وطالباً في التعليم الأساسي و240.261 تلميذاً وطالباً في التعليم الثانوي.



إضافة إلى 58766 تلميذاً وطالباً في التعليم المهني توجهوا لتقديم امتحاناتهم في نحو 10550 مدرسة في جميع المحافظات، منها 8496 مدرسة للتعليم الأساسي و1575 مدرسة للتعليم الثانوي و479 مدرسة للتعليم المهني.



يذكر أن الوزارة أعلنت في الـ 3 من نيسان تعليق دوام صفوف مرحلة التعليم الأساسي من الصف الخامس حتى الثامن الأساسي بدءاً من يوم 5 نيسان محددة فترة الامتحانات من الـ 25 حتى الـ 29 من نيسان الجاري لهذه الصفوف ولصفي الأول والثاني الثانوي بمختلف الفروع.