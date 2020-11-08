بايدن في خطاب الفوز.. يتعهّد بعدة أمور ويكشف عن أول قرار

ألقى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن خطاب الفوز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، متعهداً بعدة أمور أمام حشد ضخم من أنصاره في ديلاوير.



وأكد بايدن أنه ترشح من أجل توحيد البلاد وليس تقسيمها في هجوم على رئاسة سلفه ترامب، وأنه لن يرى البلاد مقسمة بين ولايات حمراء وزرقاء، في إشارة إلى الحزبين الجمهوري والديمقراطي.



وأضاف أنه ما كان ليصل إلى هذا المنصب لولا دعم زوجته جيل بايدن، مؤكداً أن نائبته كمالا هاريس تصنع التاريخ كونها أول امرأة سوداء في منصب نائبة الرئيس في تاريخ البلاد.



وتابع: "ترشحت للرئاسة لأجعل الولايات المتحدة محترمة في العالم مرة أخرى" مشيراً إلى أنه سيحاور خصوم أمريكا، ويوقف اللغة العدائية".



وتعهد بايدن خلال الخطاب بتحقيق العدالة العرقية والاجتماعية في أمريكا، كما أقرّ بوجود صعوبات، قائلاً: "نحن أمام مفترق طرق.. وعلينا استعادة روح أمريكا".



ووجه بايدن الشكر إلى كل الذين صوتوا له من كل طوائف أمريكا والذين كانوا في الحملة التي كانت تمثل أمريكا من "الجمهوريين والديمقراطيين والمستقلين والتقدميين والمحافظين من الريف والمدينة واللاتينيين والآسيويين والهنود الحمر والمثليين والأمريكيين الأفريقيين، قائلا: "أنتم دعمتموني وأنا سأدعمكم أيضاً".



وعلى صعيد آخر كشف بايدن عن أول قرار سيتخذه بعد فوزه، مبيناً أنه سيعين مجموعة من كبار العلماء والخبراء كمستشارين لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وأضاف: "عملنا يبدأ من السيطرة على جائحة فيروس كورونا، لا يمكن أن نحسن الاقتصاد وأن نستعيد حيويتنا ونحافظ على أرواح أبنائنا إلا بعد السيطرة على الجائحة".



وتابع: "يوم الاثنين سوف أعلن عن مجموعة من العلماء والخبراء كمستشارين انتقاليين ليساعدونا في العمل على وضع خطة تبنى على العلم المتين" لمحاربة الجائحة.



وقبل ظهور بايدن، أطلّت نائبته كمالا هاريس أمام الحشد معلنةً عن بدء صفحة جديدة في الولايات المتحدة بفوز بايدن، مشيرة إلى أن الأمريكيين "اختاروا الأمل في هذه الانتخابات".