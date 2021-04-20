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انخفاض في درجات الحرارة و فرصة لهطل زخات مطرية ربيعية

تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها اعلى من معدلاتها بنحو (8-10) درجات مئوية بينما تقترب من معدلاتها في المناطق الساحلية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

و توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع احتمال ضعيف لهطل زخات ربيعية من المطر فوق مناطق متفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.

و توالي درجات الحرارة انخفاضها غداً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية في أغلب المناطق وأدنى من معدلاتها بقليل في المناطق الساحلية والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.