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الولايات المتحدة.. انقطاع الكهرباء عن 600 ألف منزل

هبّت على شمال شرقي الولايات المتحدة عاصفة شديدة أدت لانقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 600 ألف منزل صباح الأربعاء، حسب الأرصاد الجوية الأمريكية.

وكانت ولاية ماساتشوستس الأكثر تضررا حيث انقطع التيار الكهربائي عن 466 ألف منزل في الساعة 8,00 صباحا (12,00 توقيت غرينتش) واعتبرت سلطات الأرصاد أن الوضع "خطير" وحذرت من "هبوب رياح عاتية" واقتلعت العاصفة العديد من الأشجار.
وقالت خدمة الأرصاد الجوية في بوسطن، أكبر مدينة في الولاية "لا ننصح بالتنقل".


كما تضررت ولاية رود آيلاند بشدة حيث حرم 91 ألف منزل من الكهرباء.


ومن المتوقع أن يتحسن الوضع مساء بحسب خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية التي "تؤكد أن العاصفة الساحلية ستبتعد عن شمال شرق الولايات المتحدة".

 

 


المصدر: "أ ف ب"