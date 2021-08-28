الكويت تنفي استهداف قاعدة أميركية بصواريخ من العراق

نفت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ما يُتداول عبر وسائل الإعلام المختلفة بشأن تجاوز 3 صواريخ أجواء الحدود الكويتية متجههً ومستهدفةً محيط قاعدة أميركية.



وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنّ الحدود الكويتية "مستقرّة وآمنة ولم تشهد أي حوادث"، داعيةً وسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة في التعامل مع مثل هذه المعلومات والأخبار، والتي "تسبب زعزعة أمن البلد واستقراره".



وكانت وسائل إعلام قد أشارت إلى سقوط عدد من الصواريخ عند الحدود العراقية الكويتية. وذكرت أن 3 صواريخ سقطت في قضاء سفوان الحدودي مع الكويت، ولم تتسبّب في أي خسائر بشرية أو مادية.