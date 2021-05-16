العدوان الإسرائيلي على غزة في يومه السابع.. تطوراتها لحظة بلحظة

يتواصل التصعيد العسكري بين "حماس" والاحتلال الإسرائيلي لليوم السابع على التوالي مخلفا خسائر مادية وبشرية جسيمة، وسط تعثر المساعي الدولية للوصول إلى حل. وفيما يلي متابعة متواصلة لآخر التطورات.



- وزارة الصحة: 153 قتيلا وأكثر من 1100 جريحا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة



- الطائرات الحربية تقصف منزل يعود لعائلة البطش في جباليا شمال قطاع غزة



- وزارة الصحة الفلسطينية: 7 ضحايا وأكثر من 40 جريحا جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة



- وزارة الصحة بغزة: قتيلان و25 مصابا معظمهم من الأطفال والسيدات جراء استهداف القوات الإسرائيلية منازل المواطنين وسط غزة



- كتائب القسام تقصف بئر السبع برشقة صاروخية ردا على استهداف إسرائيل للمدنيين الآمنين



- الغارات الإسرائيلية تستهدف كل الشوارع التي تؤدي لمستشفى الشفاء بحيث لم تعد صالحة لسير سيارات الإسعاف



- الدفاع المدني في غزة : طواقم الدفاع المدني تواصل انتشال المصابين من بين الأنقاض



- الدفاع المدني في غزة: إسرائيل استهدفت 5 منازل في شارع الوحدة دون سابق إنذار، وهناك العديد من الأسر تحت أنقاض المنازل







وكالات