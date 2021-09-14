الرئيس بوتين يستقبل الرئيس الأسد في الكرملين

استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الرئيس الأسد، في الكرملين، في زيارة غير معلنة.



وقال بوتين في بداية اللقاء "يسعدني أن أرحب بكم مرة أخرى في موسكو. وقبل كل شيء أود أن أهنئكم بعيد ميلادكم الذي كان منذ أيام".



كما وتحدث الرئيس الروسي عن نتائج الانتخابات الرئاسية في سوريا، مهنأ الرئيس السوري بالنتائج الجيدة، قائلا " بأن هذه النتائج تؤكد ثقة السوريين بك وعلى الرغم من كل الصعوبات ومآسي السنوات السابقة، فإنهم يعولون عليك في عودة الحياة الطبيعية".



كما وأشار الرئيس الروسي الى أن الأسد يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضيين السياسيين.