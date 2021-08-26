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الرئيس الأسد يتقبل أوراق اعتماد سفيري الهند وصربيا

تقبّل السيد الرئيس بشار الأسد اليوم أوراق اعتماد سفيري جمهورية الهند وجمهورية صربيا لدى الجمهورية العربية السورية.
واستقبل الرئيس الأسد السفيرين الهندي ماهيندر سينغ كانيال والصربي رادوفان ستويانوفيتش كُلاً على حدة وتبادل معهما الحديث وتمنى لهما النجاح في مهامهما.


وجرت مراسم استقبال السفيرين ووداعهما في قصر الشعب وفق المراسم المعتادة.


حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية.