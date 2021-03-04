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التربية تتيح فرصة جديدة وأخيرة للتسجيل لامتحانات الشهادات العامة

سمحت وزارة التربية للطلاب بالتسجيل لامتحانات الشهادات العامة دورة 2021 يومي الأربعاء والخميس الموافقين الـ 3 والـ 4 من آذار الجاري.

وطلبت الوزارة من مديرياتها في المحافظات كافة السماح للطلاب بالتسجيل لامتحانات الشهادات العامة دورة 2021 يومي الأربعاء والخميس القادمين مبينة أنه لن يكون هناك مجال لفتح باب التسجيل مرة أخرى.

وأوضح معاون وزير التربية الدكتور عبد الحكيم الحماد في تصريح لمندوبة سانا أن التعميم أتى حرصاً من الوزارة على عدم تفويت أي فرصة للطلاب الذين استعدوا للتقدم للامتحانات وسمحت لهم بالتسجيل ليومين إضافيين.

وكانت الوزارة حددت في الـ 7 من كانون الأول للعام الماضي يوم الـ 28 من شباط الماضي آخر موعد لتسجيل الطلاب لامتحانات الشهادات العامة لدورة 2021.