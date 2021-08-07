البلاد على موعد مع حدث فلكي ذروته 12 آب

كشف رئيس الجمعية الفلكية د.محمد العصيري أن البلاد على موعد مع الحدث الفلكي الأبرز لهذا العام وهو هطل "شهب البرشاويات"، نتيجة مرور الأرض ببقايا المذنب، والاحتكاك بينه وبين الغلاف الجوي للأرض سيولد ألعاباً نارية ليلة 11 – 12 آب، وهطل شهابي يرى بالعين المجردة وتفاصيله تكون واضحة.



وأوضح د.العصيري أن ذروته في 12 آب، وعدد الشهب المتوقع بين 50 و 100 شهاب بالساعة، وسيكون القمر عندها مكتملاً بنسبة 13% فقط مما سيساعدنا على الرؤية بشكل أوضح.



وأشار رئيس الجمعية الفلكية إلى أنه من الظواهر الفلكية التي كانت بدأت خلال الأيام الماضية وجود أربعة كواكب بعد غروب الشمس في السماء، وهي "الزهرة، المريخ، المشتري وزحل".

شام إف إم