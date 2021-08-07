الاحتلال يشن غارات شمال غزة والمقاومة تتصدّى بنيران مضادّاتها الأرضيّة

شنّت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم السبت، سلسلة غارات على عدد من المواقع شرق مدينة غزة وشمال القطاع، وألحقت أضراراً بممتلكات المواطنين.



وقصفت طائرة حربية إسرائيلية بصاروخين على الأقل موقعاً شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، ما ألحق دماراً بها وبالممتلكات المجاورة، دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.



كما قصفت الحربية الإسرائيلية بصاروخين موقعاً شرق بلدة جباليا شمالاً، وأوقعت به أضراراً جسيمة، حيث هرعت مركبات الإطفاء للمكان، دون أن يبلغ عن إصابات.



كذلك قصفت طائرة حربية موقعاً شمال بلدة بيت لاهيا، ما أدّى إلى إلحاق أضرار مادية به، وبممتلكات المواطنين المجاورة.



وتصدت المضادات الأرضية التابعة للمقاومة لطائرات الاحتلال الإسرائيلة شمال القطاع.



هذا وزعم جيش الاحتلال أنّ القصف جاء رداً على إطلاق بالونات من غزة صوب المستوطنات والمواقع الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.