الاحتلال التركي يدفع بتعزيزات عسكرية لدعم مرتزقته بريف الحسكة
مجلة نيوزويك: التدخل الأمريكي في سورية فشل وقد يتحول إلى كارثة
الاحتلال التركي ومرتزقته يكثفون اعتداءاتهم على محيط تل تمر
تصاعد التوتر في إدلب والجيش يستهدف محيط نقاط المراقبة التركية
معارك بين الإرهابيين تنتهي بخروج “الشيشاني” من جبل التركمان
رفع مرتقب لأسعار الكهرباء
"هيئة تحرير الشام" تهاجم "جند الشام" في ريفي إدلب واللاذقية
احتجاجات في ريف حلب رفضاً للتهديد التركي بعملية عسكرية شمال سوريا
الاحتلال الأمريكي يسرق كميات جديدة من النفط السوري
إرهابيو (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب يواصلون اعتداءاتهم
مسؤول عراقي: الاحتلال الأميركي يعرقل افتتاح معبر «الوليد- التنف»
وزارة التجارة تبيع أسطوانة الغاز من دون بطاقة ذكية ب 30000 ليرة
الجيش يمنع رتلاً للاحتلال الأمريكي من دخول قرية بريف الحسكة
الجيش يمشط مدينة الحراك ومحيطها بريف درعا الشمالي الشرقي
غارات سورية روسية تستهدف عدة مقار في إدلب

الاحتلال التركي ومرتزقته يكثفون اعتداءاتهم على محيط تل تمر

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيون اعتداءاتها وبشكل مكثف على القرى والبلدات الآمنة الواقعة في محيط تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي حيث استهدفت صباح اليوم بعدد من قذائف المدفعية 4 قرى ما أدى إلى دمار عدد من المنازل.

وذكرت مصادر محلية أن “قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين كثفوا صباح اليوم اعتداءاتهم بقذائف المدفعية على منازل المدنيين في قرى تل شنان وتل كيفجي وتل جمعة بالإضافة إلى قرية الدردارة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل ودمار بعضها بشكل كامل وسط نزوح ما تبقى من الأهالي في المنطقة”.

وكثفت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته خلال الأسبوعين الماضيين من إطلاق القذائف والصواريخ على القرى في محيط تل تمر ورأس العين حيث اعتدت السبت الفائت على قرى الدردارة وحمرا وتل شنان في محيط تل تمر بريف الحسكة ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.