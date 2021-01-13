افتتاح صيدلية مجانية في حمص

تم افتتاح أول صيدلية مجانية بعنوان “ساهم معنا” في محافظة حمص، لتقديم الأدوية للمرضى المحتاجين وتخفيف الأعباء عن الناس، خاصةً جرحى الجيش وأهالي الشهداء والمهجرين والفقراء.



وأكد منسّق الحملة الدكتور محسن طرّاف، أن هذه الصيدلية مرخصة من وزارة الصحة ومن قِبل مديرية الشؤون الاجتماعية في حمص.



وأشار طرّاف إلى أنه تم صرف أكثر من 400 وصفة طبية خلال شهر، غالبيتها للأمراض المزمنة، حيث يتوجب على المريض تأمين وصفة طبية، والتوجّه للعيادات المجانية التابعة لمديرية الصحة ليستلم الدواء بالمجان.



و هذه المبادرة الفريدة من نوعها هي ثمرة تعاون بين جمعية “صامدون رغم الجراح، وعدد كبير من الأطباء، وبعض المشافي والمعامل ومستودعات الأدوية في حمص.



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