اعتمدي على العرق سوس لمعالجة مشاكل الشعر

لا شك أنه قبل عقد من الزمن كان تساقط الشعر أو الصلع من المشاكل التي يعاني منها الرجال، ولكن الآن نرى أن العديد من النساء يعانين أيضاً من هذه المشكلة، ومن المحتمل أن يكون السبب وراء ذلك هو عدم اتباع نظام غذائي صحي، والضغط أو التوتر، وزيادة استخدام منتجات العناية بالشعر القاسية.



وهناك العديد من المستحضرات الطبيبة التي يمكن استخدامها لعلاج تساقط الشعر وتعزيز نموه ولكن هذه المنتجات باهظة الثمن لذا يلجأ الكثير منا لاستخدام الطرق الطبيعية، ومن أهم الطرق التي يمكن استخدامها لتطويل الشعر والعناية به هي العرقسوس فهو يستخدم على نطاق واسع لحل مشاكل الشعر المتعددة.



حيث أوضح الخبراء أن العرقسوس تعتبر من الوصفات الرائعة التي تساعد على منع تساقط الشعر وتساعد على تطويله، كما أن للعرق السوس تأثيرات مضادة للأندروجين والتي تفيد بشكل خاص في علاج الصلع عند الذكور.



كما تساعد الأحماض الأمينية الرائعة والسكريات الموجودة في العرق السوس في الحفاظ على فروة الرأس رطبة، إضافةً إلى أنها تقوي عمود الشعرة وتوفر لمعاناً طبيعياً لشعرك، كما أن جذر عرق السوس مفيد جداً في علاج مشاكل فروة الرأس الجلد مثل كالقشرة.



والعرق سوس يمكنه أن يحارب الصلع ويحسن صحة الشعر كما أنه يعد واحد من العلاجات الموصى بها بشدة لعلاج تساقط الشعر، فهو يساعد علي فتح مسام فروة الرأس نظراً لخصائصه المهدئة وتقليل التهيج والاحمرار مما يؤدي إلى زيادة نمو الشعر وتطويله.